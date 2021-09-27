Ильхам Алиев: надеемся, эмоциональная реакция соседей на правомерные шаги Баку носит временный характер

Острая реакция ряда соседних государств на правомерные шаги Азербайджана носит временный характер, об этом заявил президент АР Ильхам Алиев в интервью Anadolu.

Комментируя военные учения, которые Иран проводит у границ Азербайджана, глава государства охарактеризовал их как "очень неожиданное событие", какие не было никогда за 30 лет независимости АР.

Президент подчеркнул, что любая страна имеет право проводить любые военные учения на своих землях, это суверенное право каждого государства, однако если посмотреть на временные рамки, становится очевидно, что прежде такого никогда не происходило.

По его словам, азербайджанское общество волнует вопрос, почему учения проводятся именно сейчас и именно на границе с Азербайджаном. "Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы", - указал Ильхам Алиев.

Президент обратил внимание, что Баку не хочет развития в регионе ситуации, которая могла бы нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. "Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги носит временный характер", - резюмировал глава государства.