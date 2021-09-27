Правоохранители КБР задержали грабителей московского предпринимателя

Кабардино-балкарские полицейские задержали двоих жителей республики за грабеж на рынке в Москве, - сообщает официальный сайт МВД России.

Как полагает следствие, 41 и 39 летние подозреваемые в апреле на территории торгово-ярмарочного комплекса напали на владельца грузовика с товарами на миллион рублей, выкинули его из кабины и уехали вместе с продукцией.

"Потерпевшим оказался 28-летний житель Московской области", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Дело расследовали сотрудники следственного отдела МВД по району Люблино, задержанные уже сознались в преступлении. Ранее они были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Их отправили к следователям в Москву.