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Правоохранители КБР задержали грабителей московского предпринимателя

Фото МВД России
Фото МВД России

Кабардино-балкарские полицейские задержали двоих жителей республики за грабеж на рынке в Москве, - сообщает официальный сайт МВД России.

Как полагает следствие, 41 и 39 летние подозреваемые в апреле на территории торгово-ярмарочного комплекса напали на владельца грузовика с товарами на миллион рублей, выкинули его из кабины и уехали вместе с продукцией.

"Потерпевшим оказался 28-летний житель Московской области", - говорится в  сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Дело расследовали сотрудники следственного отдела МВД по району Люблино, задержанные уже сознались в преступлении. Ранее они были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Их отправили к следователям в Москву. 

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Вестник Кавказа

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