Руководитель пресс-службы Госдепа заболел Covid-19
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам чиновника, симптомы он почувствовал сегодня утром, а результат теста оказался положительным.
Прайс добавил, что недомогает, но все же "благодарен за защиту от тяжелой формы заболевания, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины".
Он уточнил, что карантин продлится 10 дней.
Точно такой же срок изоляции ждет и сотрудников пресс-службы, сообщила по телефону журналистам его заместитель Джалина Портер, пишет ТАСС.
Что касается госсекретаря Энтони Блинкена, то его тест, сданный сегодня утром, быо отрицательным, подчеркнула она.
Вестник Кавказа
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