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Руководитель пресс-службы Госдепа заболел Covid-19

Руководитель пресс-службы Госдепа заболел Covid-19

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заразился коронавирусом, об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам чиновника, симптомы он почувствовал сегодня утром, а результат теста оказался положительным.

Прайс добавил, что недомогает, но все же "благодарен за защиту от тяжелой формы заболевания, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины".

Он уточнил, что карантин продлится 10 дней.

Точно такой же срок изоляции ждет и сотрудников пресс-службы, сообщила по телефону журналистам его заместитель Джалина Портер, пишет ТАСС.

Что касается госсекретаря Энтони Блинкена, то его тест, сданный сегодня утром, быо отрицательным, подчеркнула она.

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Вестник Кавказа

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