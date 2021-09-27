Чечня ликвидирует очередь на поступление детей в ясли уже в этом году

В Чечне до конца текущего года планируется открыть 11 новых детсадов, что позволит ликвидировать очередь в них для детей в возрасте до трех лет. Об этом написал в соцсети "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

"Меры, направленные на развитие и совершенствование системы дошкольного образования ЧР, позволили нам полностью ликвидировать очередь в детские сады для детей от трех до семи лет", - отметил он.

Кадыров заверил, что в ближайшее время власти решат вопрос и с очередью для малышей ясельного возраста, то есть до 3 лет: с этой целью до конца года будут введены в эксплуатацию 11 новых детсадов на 1,4 тыс мест, причем три из них уже введены в эксплуатацию.

В общей сложности в республике работает 481 детский сад, все дошкольные учреждения оснащены современной материально-технической базой. Их посещают около 85 тыс детей, а трудятся в системе дошкольного образования 23,6 тыс человек.