Две поножовщины произошли на кладбищах Еревана

Двое жителей Еревана попали в больницу с ножевыми ранениями, полученными ими на разных кладбищах армянской столицы. О необычном совпадении сообщает сайт криминальных новостей Shamshyan.com.

Так, 48-летнего Рафика М. привезли в клиническую больницу N1 с колото-резаными ранениями с кладбища, расположенного в районе Вардашен. Он был не в состоянии давать показания, врачи боролись за его жизнь.

Позже правоохранители получили сигнал из медцентра "Эребуни" о госпитализации к ним с колото-резаными ранениями 37-летнего Эдгара Н., которого доставили в больницу с кладбища на улице Ахтанаки.

По факту инцидентов оформляются материалы.