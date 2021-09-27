В Москве почтили память павших за территориальную целостность Азербайджана (фоторепортаж)

Год назад 27 сентября оккупационные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты; Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, длившуюся 44 дня. В результате были освобождены азербайджанские территории, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева в знак уважения к памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.