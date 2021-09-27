Гутерриш высоко оценил встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется на продолжение диалога между Баку и Ереваном после встречи глав МИД Азербайджана и Армении, прошедшей на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Такое заявление его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика опубликовано на сайте международной организации.

В нем говорится, что генсек ООН приветствует возобновление прямого диалога на уровне глав МИД через год после завершения Отечественной войны Азербайджана, "надеется, что эти усилия продолжатся и станут частью более широкого диалога по урегулированию остающихся вопросов".

Напомним, встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась 24 сентября при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.