Тысячи небесных фонариков выпустили в Баку в память о шехидах (ФОТО)

Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева провело в Баку на территории Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, фундамент которых был заложен сегодня, акцию "Наши шехиды - наша гордость".

В рамках мероприятия лучи прожекторов, направленных в небо, образовали символическую триумфальную арку.

А волонтеры ОО "Региональное развитие" выпустили около 3 тыс светящихся небесных фонариков.