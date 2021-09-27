Тысячи небесных фонариков выпустили в Баку в память о шехидах (ФОТО)
Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева провело в Баку на территории Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, фундамент которых был заложен сегодня, акцию "Наши шехиды - наша гордость".
В рамках мероприятия лучи прожекторов, направленных в небо, образовали символическую триумфальную арку.
А волонтеры ОО "Региональное развитие" выпустили около 3 тыс светящихся небесных фонариков.
Вестник Кавказа
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