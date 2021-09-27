В Грузии состоится фестиваль Jazz and Wine Kakheti

В Кахети 16 октября в пятый раз пройдет музыкальный фестиваль Jazz and Wine Kakheti. В нем примут участие известные музыканты из разных стран мира.

Как отмечают организаторы, в рамках мероприятия выступят Rudy Valentino e i Baleras (Италия) DJ Maestro & Susanne Alt (Нидерланды), а также UNITED PIANIST - проект грузинских, американских, польских и итальянских музыкантов, созданный специально для фестиваля.

Гости мероприятия традиционно смогут продегустировать вина небольших грузинских винных компаний. Также запланировано кулинарное шоу итальянских поваров Маурицио Сицилиано и Эмануэлы Карл, где гостям будут предложены блюда, приготовленные по уникальным рецептам.

Фестиваль пройдет с соблюдением всех ковид-правил в отеле Radisson Collection Tsinandali Estate Georgia, передает "Sputnik Грузия".