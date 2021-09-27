Южная бухта Севастополя останется без парома

Минтранс России счел нецелесообразной покупку автомобильно-пассажирского парома для движения в Южной бухте Севастополя, проект распоряжения правительства РФ, предусматривающий отказ от покупки, размещен на портале проектов нормативно-правовых актов и проходит общественное обсуждение.

"Проект… был разработан Минтрансом России в целях актуализации программы… с учетом предложений органов власти Севастополя. Изменения в программу вносятся в части исключения одной единицы самоходного автомобильно-пассажирского парома для поставки в 2021 году в связи с отсутствием потребности органов исполнительной власти и транспортных организаций Севастополя в данной технике", - говорится в пояснительной записке, передает "Интерфакс".

Планировалось, что паромное сообщение будет перенесено из Артиллерийской бухты в центральной части Севастополя в бухту Южную, но от идеи покупки парома отказались, поскольку Южная бухта очень сложна для маневрирования, в ней осуществляется постоянное движение маломерных судов, передвижение военных кораблей и вспомогательных судов Черноморского флота, большинство судов стоят с отдачей якорей.

"Помимо этого, причал в Южной бухте ниже, чем специализированный причал в Артиллерийской бухте, в связи с чем приобретение и использование парома с техническими характеристиками нецелесообразно", - отмечается в пояснительной записке.