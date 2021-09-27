Кисловодская Нарзанная галерея снова закроется на ремонт

Нарзанная галерея в Кисловодске с 1 октября закрывается на ремонт, - сообщили в пресс-службе Кисловодского национального парка.

"В связи с началом работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Нарзанная галерея", расположенного на территории Национального парка "Кисловодский", деятельность питьевого зала будет приостановлена с 1 октября 2021 года. Ориентировочный срок возобновления функционирования зала - 27 декабря 2021 года", - цитирует сообщение "Это Кавказ".

Жители и гости города смогут пользоваться бюветом "Народный источник" рядом с галереей – для этого курортные власти продлили его время работы с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

Что касается визит-центра и интерактивного музея истории и природы парка, расположенного в северной части Нарзанной галереи, то они продолжат работу в прежнем режиме.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", Нарзанная питьевая галерея Кисловодска закрывалась на реставрацию в 2016 году, тогда же в городе прошла масштабная реставрация здания Главных нарзанных ванн.