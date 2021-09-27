"Ростсельмаш" расширит диапазон выпускаемой техники

Ростовский завод "Ростсельмаш", выпускающий трактора и комбайны, объявил о подготовке к запуску производства дорожно-строительной техники - фронтальных и телескопических погрузчиков, а также экскаваторов-погрузчиков.

На предприятии уже создан дивизион, который будет разрабатывать, выпускать и продавать строительную технику.

Первая опытная партия телескопических погрузчиков "Ростсельмаша" выйдет в середине 2023 года, а производство фронтального погрузчика и экскаватора-погрузчика намечено на 2024 год. Для каждого вида техники будет выпускаться несколько моделей, - сообщили на предприятии, передает "Интерфакс".

Производством новых видов техники займется строящийся тракторный завод в Ростове-на-Дону, ее будут собирать на специальном конвейере.

Компания планирует выйти на уровень локализации компонентов российского производства более 70% к 2024 году. "Ростсельмаш" уже освоил выпуск корпусных деталей, а в ноябре будущего 2022 года на предприятии заработает производство шестерен и валов для редукторов и коробок переключения передач. В дальнейшем планируется строительство завода по производству коробок передач полного цикла.