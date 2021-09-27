Турецкая Конья проведет собственный гастрономический фестиваль

В турецкой провинции Конья в муниципалитете Угур в конгресс-центре "Сельчуклу" с 1 по 3 октября пройдет гастрономический фестиваль GastroFest, - сообщил глава муниципалитета Ибрагим Алтай.

"Одним из новых мировых трендов является культура еды, а гастрономия стала одним из важных направлений туризма в регионе. В последние годы данное направление отдыха быстро развивается и в Турции. В Конье проводятся важные мероприятия по продвижению традиций турецкой национальной кухни", - отметил глава муниципалитета, напомнив, что люди оседло жили в Конье еще 9 тыс лет назад, передает турецкое информационное агентство Анадолу.

Обратившись к истории, Ибрагим Алтай напомнил, что в районе Чатал-Хююке в провинции Конья в эпоху неолита и энеолита находилось наиболее хорошо сохранившимся поселение древних людей, имевших городской уклад жизни, а при раскопках в Чатал-Хююке были обнаружены зерна пшеницы, то есть люди уже в те времена готовили еду и делились ею.

"С того дня Конья стала одним из важных мировых центров", - сказал глава муниципалитета.

Организаторы фестиваля хотят рассказать о культуре, берущей начало в Чатал-Хююке, в том числе рассказать о традициях кухни во дворцах Анатолии, - добавил Алтай.