Грузинские власти задумались о проведении "Тбилисоба"

Вопрос празднования дня города "Тбилисоба" в грузинской столице пока остается открытым и будет решен к концу месяца, - сообщили в мэрии города.

"Точная дата проведения "Тбилисоба" пока не определена, и его проведение в какой-то мере будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. В частности, об этом станет известно в конце этого месяца", - рассказали в столичной мэрии, передает Sputnik Грузия.

"Тбилисоба" – один из самых любимых традиционных праздников в Грузии. Обычно этот день всегда насыщен разными развлекательными мероприятиями, яркими зрелищными фестивалями, которые проходят на разных локациях. В этот день в столицу съезжаются фермеры со всех районов, чтобы похвастаться продукцией: прилавки ломятся от свежих овощей и фруктов, сладостей, сыра. Народные гулянья продолжаются до позднего вечера, а завершаются гала-концертом и грандиозным фейерверком.

"Тбилисоба" празднуют с 1979 года. С 2018 года было принято решение, что праздник будет ежегодно проводиться в первые выходные октября.

В минувшем 2020 году "Тбилисоба" не состоялся из-за пандемии коронавируса.