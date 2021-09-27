Дань памяти павшим за территориальную целостность Азербайджана отдали в посольстве в Москве

Год назад 27 сентября оккупационные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты; Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, длившуюся 44 дня. В результате были освобождены азербайджанские территории, которые 30 лет находились под армянской оккупацией. В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева в знак уважения к памяти солдат и офицеров, отдавших свои жизни за территориальную целостность страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти.

Сегодня в Баку было организовано шествие в память о солдатах и офицерах, а также убитых и пропавших без вести мирных гражданах. В шествии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева. В полдень память шехидов почтили минутой молчания. Также президент заложил фундамент Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Выступление Ильхама Алиева транслировалось и в посольстве Азербайджана в Москве, где отмечали День памяти.

Здесь посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил: "Для азербайджанского народа и для всего нашего региона, для всей нашей истории 27 сентября 2020 года имеет особый смысл и особое значение. Этот день вошел в историю как день начала освободительной контрнаступательной операции, которая в течение 44 дней завершилась блестящей победой азербайджанского оружия. Конечно, прежде всего, надо сказать о тех, кто отдал свои жизни за освобождение наших земель, за нашу Родину. Пусть земля им будет пухом".

После минуты молчания в память о людях, отдавших жизнь за свободу Карабаха, Полад Бюльбюль оглы заметил: "Мне как карабахцу очень трудно говорить. В прошлом году в те дни, полные трагизма, полные борьбы, полные самоотверженности, было неясно, чем все закончится. Война все-таки вещь непредсказуемая. За минувшие 30 лет в Азербайджане выросло прекрасное поколение патриотов, молодых людей, которые не на словах, а на деле готовы были пожертвовать своими жизнями; и многие из них это сделали. Это поколение людей, которое осознавало свою значимость на земле, они понимали, что земля просто так не отдается".

"Азербайджанское государство сделало все, чтобы вопрос решить мирно. Много лет шли переговоры, различные предложения были на столе. Но армянская сторона упорно игнорировала все разумные предложения, которые могли привести к мирному исходу этого конфликта. Разговоры о том, что они [армянские националисты] начнут новую войну за новые территории, о том, что ”Карабах - это Армения. И точка” стали концом дипломатического процесса. Когда Армения посмела напасть на Азербайджан, начала обстреливать наши войска, мирные города и села, то было принято решение о контрнаступательной операции".

Полад Бюльбюль оглы поблагодарил пришедших в посольство послов Пакистана и Турции – стран, которые с первого дня военных действий полностью поддержали Азербайджан.

В интервью "Вестнику Кавказа" азербайджанский дипломат заявил: "Мы никогда не забудем шехидов. И тех, кто отдал свои жизни, и тех, кто получил ранения. Это люди, которым азербайджанский народ обязан этой Великой Победой. Для меня эта победа - особая радость, потому что в Шуше находился дом моего отца, разрушенный вандалами, изувеченный памятник моего отца. В короткое время удалось восстановить этот дом, сделать новый памятник. И сейчас это дом-музей Бюль-Бюля, куда приходят те, кто приезжает в Шушу". Месяц назад в Шуше впервые после освобождения от оккупации проходили Дни поэзии Вагифа. Мероприятие в родном городе поэта было организовано при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Участие в церемонии открытия приняли Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева.

"Сегодня азербайджанский народ воодушевлен Победой, воодушевлен тем, что быстро происходит восстановление освобожденных территорий". За восемь месяцев в разрушенном городе Физули построен международный аэропорт. Недавно один инженер здесь в Москве, который хорошо разбирается в вопросах строительства, сказал, это невозможно. Но аэропорт построен!" - заявил посол.

"Сейчас события развиваются так быстро, что даже трудно воспринять эту реальность. Недавно заасфальтировали новую Дорогу Победы, которая соединяет Физули и Шушу по горным склонам. Все очень быстро восстанавливается, люди рвутся на малую родину, к себе домой. Но есть объективные трудности. К сожалению, [армянская сторона] не отдает нам карты минных полей, а те, которые отдали, не вполне отражают действительность. Трудностей много, но мы с воодушевлением смотрим в будущее. Надеюсь, что отмечая на будущий год эту дату, мы расскажем и о других наших достижениях", - сказал "Вестнику Кавказа" Полад Бюльбюль оглы.

Писатель и журналист Азер Джангиров заявил "Вестнику Кавказа": "Я чувствую себя очень гордым, чувствую себя представителем великого народа. Сегодня мы ходим с высоко поднятой головой. Мне вдвойне приятно, что в этот день, день моего рождения, началось великое освобождение наших земель, освобождение моего родного Карабаха. Я в этом году посетил свои родные места. Я счастлив и горд, что удалось дожить до этого дня, когда я ступил на освобожденную мою родную землю. Наш народ достоин этой Победы. Во главе с президентом страны сплоченная азербайджанская нация доказала, что правда была за нами. Поэтому мы победили. Да здравствует наша армия, да здравствует наш славный народ!.. В Москве, вдали от Родины, мы все 44 дня проливали слезы, но чувствовали, что наступит день, когда эти слезы будут слезами победы. Это праздник со слезами на глазах".

Отвечая на вопрос о том, что он увидел в Карабахе, Азер Джангиров рассказал: "Там была голая земля, покрытая пролитой кровью и мраком. Было необыкновенное ощущение такого, что ты попал в какой-то другой век или в какой-то фильм. Наш президент сказал замечательные слова о том, что не верит, что это могли сделать люди. Даже звери не могли совершить такого. Очень тяжело было видеть разрушенную могилу Натаван в Агдаме. 30 лет на нашей земле творилось бесчинство. 30 лет земля бедствовала. Я не нашел могилу своей бабушки, не нашел надгробья. Ладно, думаю, надгробье из розового гранита украли, увезли. Но что сделали с могилой?.. Я не нашел дом своего дедушки. Он разрушен полностью… Теперь эта земля преображается. Душа радовалась, когда я видел строящуюся Дорогу Победы, когда я видел строящийся аэропорт в моем родном Физули. Мои дети, моя семья - все теперь живут в ожидании встречи со своей исторической Родиной. Даст Бог, в будущем году я с внуками поеду в родные места".

"Сегодня здесь, в посольстве, помимо послов, официальных лиц, собрались граждане разных стран. Самое главное - люди испытали единение от того, что это был День памяти, день начала возвращения земель Азербайджана; но при этом - День скорби о погибших. Слава Богу, что война закончилась. Дай Бог, чтобы на земле больше не было войны. Россия и Азербайджан - страны, которые пострадали от войны. Мне хочется сказать, чтобы люди договаривались дипломатическим путем, чтобы молодые девушки становились женами и мамами, чтобы они рожали детей", - заявил президент международного фонда ”Диалог культур - единый мир”, руководитель проекта ”Этномир” Руслан Байрамов.

"Сегодня весь просвещенный мир склоняет голову перед памятью героев, воинов-шехидов, павших за свою землю, за свой великий Азербайджан в Отечественной войне. Эти герои освобождали свою землю, они защищали свой народ. В итоге Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и выполнил резолюцию СБ ООН о полном освобождении оккупированных земель. События этих дней навеки останутся в наших сердцах. Наши самые искренние пожелания мира, добра и благоденствия Его Превосходительству Президенту Азербайджанской Республики г-ну Ильхаму Алиеву и в лице его всему азербайджанскому народу в связи со славной годовщиной Победы, одержанной в Отечественной войне. Вечная память героям!" - сказала продюсер киностудии ”Кинолестница” Елена Твердохлеб.