Ирак готов закупать ставропольскую баранину

Власти Ирака заявили о готовности до конца года согласовать ветеринарные сертификаты по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству с надеждой на то, что в страну начнутся поставки ставропольской баранины, козлятины, мясного сырья и субпродуктов, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

В прошлом году край экспортировал 965 т баранины на $3,2 млн, больше всего мяса закупил Иран, однако ставропольские животноводы готовы обеспечить своей продукцией по выгодным ценам и Ирак – они собираются увеличить ее производство за счет большого инвестиционного проекта, предусматривающего выращивание до 50 тыс голов в год, - передает "АиФ-Ставрополье".

Уже запущена откормочная площадка в селе Ачикулак Нефтекумского округа. Ягнята туда поступают из фермерских хозяйств, - говорится в сообщении.