Шесть директоров центров соцобслуживания обвинены в хищениях из бюджета в Дагестане

В Дагестане продолжается расследование уголовного дела по обвинению экс-главы Минтруда Расула Ибрагимова в создании и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь по нему появились новые обвиняемые. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по республике.

Напомним, по данным следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года создал преступное сообщество с участием чиновников из структурных подразделений министерства. Его основная цель заключалась в хищении в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание жителей.

Участники преступного сообщества похищали поступившие из бюджета РД через Минфнин республики деньги, предназначенные для соцобслуживания пожилых лиц и инвалидов. Делали они это через фиктивно оформленных сотрудников центров соцобслуживания. Еще один способ состоял в выплате необоснованных и завышенных премий подчиненным, часть из которых они возвращали злоумышленникам.

В общей сложности так было украдено свыше 620 млн рублей, бюджет Дагестана понес ущерб в особо крупном размере.

"В рамках расследования уголовного дела директорам комплексных центров социального обслуживания населения Каякентского, Унцукульского, Табасаранского и Цумадинского районов, а также бывшим директорам аналогичных центров Дербентского и Бабаюртовского районов предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - пояснили в ведомстве.

Обвиняемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в форме заключения под стражу.