Музеи Северной Осетии будут бесплатными для школьников

В скором времени музеи Северной Осетии станут бесплатными для школьников: такое поручение дал Минкульту и Минобру региона сегодня на аппаратном совещании глава республики Сергей Меняйло, - сообщили в пресс-службе Минобразования и науки.

Это позволит повысить культурный уровень школьникам младше 14 лет, которым еще не положена Пушкинская карта.

"С министерством культуры республики мы разработали план мероприятий по увеличению доступности социокультурных объектов. Необходимость интегрировать музеи в систему образования назрела давно. Наши школьники должны максимально использовать ресурсы республики для получения качественного образования, тем более что Северная Осетия славится своей культурой", - заявила врио министра образования и науки республики Элла Алибекова, передает "АиФ-Ставрополье".

В музеях теперь можно будет проводить занятия по школьной программе, более интересно строить уроки, а касаться нововведение будет всех без исключения музеев республики.