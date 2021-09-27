Контрабанду золота на тысячи долларов пресекли таможенники в Грузии

Нелегальный ввоз золотых изделий и незадекларированных товаров через границу сумели пресечь таможенники Службы доходов Минфина Грузии, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В одном случае золотые украшения на 36 778 лари (около $12 тыс) и весом 297,13 г были найдены при личном досмотре гражданина Турции на ТПП "Сарпи" на границе с этой страной, расследование ведет следственная служба Минфина.

Еще один факт контрабанды обнаружили в Кутаисском международном аэропорту: гражданин Грузии попробовал провезти незадекларированные золотые монеты весом 23,92 г, таможенная стоимость которых составила 3 774 лари (около $1,2 тыс). В соответствии с грузинскими законами, владелец заплатит штраф на такую же сумму.

Третье нарушение было предотвращено на территории Кутаисской свободной индустриальной зоны - СИЗ Хуалинг: гражданин Грузии на личной машине нелегально пытался ввезти в страну незадекларированные товары на сумму 11 460 лари (около $3,7 тыс), за что ему пришлось выплатить штраф на такую же сумму, передает Sputnik Грузия.