В домах ставропольцев станет тепло 29 сентября

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко поручил начать отопительный сезон в городе 29 сентября, - написал градоначальник в своем аккаунте в Instagram.

"Судя по прогнозам синоптиков, потепления ждать не приходится, поэтому отопительный сезон в Ставрополе начнется с 29 сентября. Дал поручение администрациям районов и коммунальным службам начать работу по подключению жилищного фонда города к отоплению", - сообщил градоначальник, передает "АиФ-Ставрополье".

Часть социальных объектов в городе уже отапливается – это детские сады и некоторые медучреждения. Школы начали подключать к отоплению сегодня, 27 сентября, - добавил Иван Ульянченко.