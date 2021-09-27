Карантин по коронавирусу ослабили в Северном Казахстане

Главный санрач Северо-Казахстанской области Асет Жуматаев издал новое постановление, смягчающее коронавирусные ограничения, оно вступает в силу завтра.

"Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, область находится в "желтой" зоне, поэтому предлагаем с 28 сентября ввести ряд послаблений", - цитирует его заявление, сделанное на брифинге, Sputnik Казахстан.

Документ разрешает работу по выходным торгово-развлекательных центров, торговых домов, саун, СПА-центров, бассейнов и спорткомплексов, а также фитнес-клубов.

В закрытых помещениях религиозных объектов можно проводить коллективнын мероприятия, но при заполняемости не более 30%, на каждого человека должно приходиться не менее 4 кв м.

Спортивные мероприятия можно устраивать при заполняемости не более 15%, для театров, кинотеатров, концертных залов этот показатель должен составлять не более 20% от числа мест.

Не менее половины сотрудников должны трудиться дистанционно, определенные исключения делаются для привитых от коронавируса и переболевших им.

Время работы объектов общепита продлено до полуночи при заполняемости до 50%, но не более 50 мест. Это правило не распространяется на объекты предпринимательства, внедрившие проект Ashyq.

На объектах Ashyq разрешается проведение торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи), заполняемость должна составлять до 50%, но не более 70 мест.

Кроме того, можно проводить конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей при заполняемости до половины, не более 70 мест; выставки - не более 70%, не более 300 посетителей в одно и то же время; спортивные мероприятия со зрителями при заполняемости не более 70%; тренировки в спорткомплексах - при заполняемости не более 30%.