ОРВИ перевела на "дистанционку" часть школьников Владикавказа - СМИ

Часть учеников владикавказских средних школ вынуждена была перейти на дистанционное обучение из-за из-за сезонных инфекций и коронавируса, сообщают "КрыльяTV" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Школьников отправили учиться из дома по рекомендации Роспотребнадзора – там им придется просидеть как минимум неделю. Это коснулось лишь тех классов, в которых заболели более 20% учеников, - передает "АиФ-Ставрополье".

Точное количество классов на "дистанционке" чиновники не назвали, - говорится в сообщении.