Вынесен приговор переславшему террористам 80 тысяч рублей жителю Дагестана

Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана виновным в содействии запрещенной террористической группировке, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

В судебном заседании было установлено, что в 2017 и в 2018 году в Избербаше и на территории московского продовольственного центра "Фуд Сити" путем банковских переводов подсудимый послал участникам международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) порядка 80 тыс рублей на нужды незаконных вооруженных формирований.

Ранее мужчина был осужден за хранение наркотических средств (ст.228 УК РФ), передает "Интерфакс-Юг"

По совокупности приговоров Южный окружной военный суд приговорил его к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.