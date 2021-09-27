Американскую делегацию на переговорах по стратстабильности в Женеве возглавит Уэнди Шерман

Первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман возглавит делегацию США на российско-американских переговорах по стратегической стабильности, которые состоятся на этой неделе в Женеве. Такое сообщение распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Шерман отправится в Женеву (Швейцария) 29 сентября, чтобы возглавить американскую межведомственную делегацию на двустороннем российско-американском диалоге по стратегической стабильности 30 сентября", - цитирует его ТАСС.

В работе делегации примет участие также замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Напомним, в предыдущий раз делегации РФ и США встречались в Женеве 28 июля.