Главная » Новости

Американскую делегацию на переговорах по стратстабильности в Женеве возглавит Уэнди Шерман

Американскую делегацию на переговорах по стратстабильности в Женеве возглавит Уэнди Шерман

Первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман возглавит делегацию США на российско-американских переговорах по стратегической стабильности, которые состоятся на этой неделе в Женеве. Такое сообщение распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Шерман отправится в Женеву (Швейцария) 29 сентября, чтобы возглавить американскую межведомственную делегацию на двустороннем российско-американском диалоге по стратегической стабильности 30 сентября", - цитирует его ТАСС.

В работе делегации примет участие также замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Напомним, в предыдущий раз делегации РФ и США встречались в Женеве 28 июля.

1175 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!