Американскую делегацию на переговорах по стратстабильности в Женеве возглавит Уэнди Шерман
Первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман возглавит делегацию США на российско-американских переговорах по стратегической стабильности, которые состоятся на этой неделе в Женеве. Такое сообщение распространила пресс-служба Госдепартамента.
"Шерман отправится в Женеву (Швейцария) 29 сентября, чтобы возглавить американскую межведомственную делегацию на двустороннем российско-американском диалоге по стратегической стабильности 30 сентября", - цитирует его ТАСС.
В работе делегации примет участие также замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
Напомним, в предыдущий раз делегации РФ и США встречались в Женеве 28 июля.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться