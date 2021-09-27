Дагестан стал лидером ЗОЖ в России

Регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов стали лидерами рейтинга субъектов России по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ) за 2020 год, а возглавил его Дагестан.

На первой позиции рейтинга по итогам 2020 года, как и в 2019 году, расположился Дагестан – 94,7 баллов. В пятерке лидеров также Чечня (91,4), Адыгея (80,6), Кабардино-Балкария (80,6) и Краснодарский край (78,9), - передает "АиФ-Дагестан".

Аутсайдерами рейтинга стали Хакасия (33,5), Забайкальский край (33,1), Магаданская область (31,5), Камчатский край (30), Еврейская автономная область (27,3), которые заняли с 81 по 85 места, - говорится в сообщении.

В основу рейтинга легли восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда, он рассчитывался по данным Росстата, генеральной прокуратуры и министерства спорта России.