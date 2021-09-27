В понедельник, 27 сентября, президент США Джо Байден сделает третью прививку от коронавируса COVID-19, следует из графика главы государства, обнародованного Белым домом.

Как отмечается, в 13:00 по местному времени (20:00 мск) Байден выступит с речью и сделает ревакцинацию от COVID-19 в соответствии с рекомендациями медицинских регуляторов США - CDC и FDA.

При этом в графике не сказано, какой именно вакциной привьется американский лидер, передает РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 231 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В США выявлены 42 936 899 случаев заражения, умерли - 688 106 человек.



