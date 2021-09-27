В Крыму задержали несовершеннолетнего "террориста"

Сотрудники крымских спецслужб задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в публикации данных о планируемом теракте в одной из школ в Вологде, - сообщает региональное управление СК.

Ранее 20 сентября в одном из мессенджеров был выявлен чат, где "размещались тексты и изображения о намерении пользователя в одном из учебных заведений областного центра осуществить теракт". Общаясь с подписчиками, он упоминал выбор одной из гимназий и обговаривал предполагаемую дату преступления", - утверждало следствие. При этом скриншоты электронных страниц с пользовательским чатом "стали массово распространяться среди населения", - отмечает региональное следственное управление, передает РИА Новости.

По факту было возбуждено уголовное дело, после чего следователями СУ СК России его фигурант был задержан и допрошен в качестве подозреваемого.

По данным следствия, информацию опубликовал 15-летний житель Крыма, который в ходе допроса сообщил, что нападение не планировал, средств на это не имеет, а информацию публиковал из мести знакомой, которая переписывалась с жителем Вологды.

В отношении задержанного избрана мера пресечения, - добавили в Крымском управлении СКР.