Смертельный пожар произошел в Анапе

Возгорание унесло жизни двух человек в Анапе в субботу, об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как установило следствие, в одной из комнат двухэтажного жилого дома, арендуемого супружеской парой, произошло возгорание, в экстренные службы позвонили местные жители.

Арендаторы дома - 56-летний мужчина и 55-летняя женщина - скончались.

"Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении были обнаружены тела погибших. По имеющимся данным, предварительной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки", - отметили в управлении.

По сведениям ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 160 кв м.