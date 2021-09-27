США будут добиваться вступления в силу ДВЗЯИ

США нацелены на то, чтобы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вступил в силу. Такое заявление в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал заместитель постпреда США при ООН Джеффри де Лаурентис.

"США поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и привержены работе над тем, чтобы добиться его вступления в силу", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Сейчас договор ратифицирован 170 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.