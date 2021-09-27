В городе на Ставрополье ввели режим ЧС после хлопка газа

Режим ЧС введен в городе Изобильном после хлопка газа, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Согласно уточненным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире в первом подъезде на втором этаже. В общей сложности было повреждено 15 квартир, больше всего пострадали квартиры первого подъезда и смежная квартира второго подъезда на втором этаже. "Первый подъезд к проживанию не пригоден", - уточнили в ведомстве.

По итогам осмотра квартир было принято решение о расселении 35 жителей в гостиницу "Гранд Отель".

На месте работают специалисты, по результатам проверки будет вынесено решение о дальнейшей эксплуатации здания.

"По результатам заседания КЧС с 16:00 введен режим ЧС", - указали в управлении.