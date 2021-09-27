Гарибашвили: Грузия входит в ТОП-20 стран Европы по борьбе с коррупцией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге после заседания правительства, что Грузия находится на 49-м месте из 189 стран по показателю контроля над коррупцией.

Согласно этому же исследованию Всемирного банка, Грузия занимает 19-е место среди стран Европы по контролю над коррупцией.

"Хочу начать с информации, которая была опубликована совсем недавно, это исследование Всемирного банка по оценке и индикаторам управления, которое обобщает анализ десятков исследовательских центров и международных организаций. И я хочу сказать нашему сообществу, что у Грузии действительно очень важный прогресс в этом направлении", - заметил Гарибавшили.

По словам главы правительства, согласно отчету Всемирного банка, Грузия уже четвертый раз подряд входит в ТОП-20 стран ЕС по показателю "борьбы с коррупцией". "Наша страна опережает 10 стран-членов ЕС по борьбе с коррупцией - Чехию, Италию, Словакию, Кипр, Мальту, Хорватию, Венгрию, Грецию, Румынию, Болгарию. Грузия также опережает страны неконтинентальной Европы, такие как Ирландия, Великобритания, Исландия и ряд развитых европейских стран", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что по результатам того же исследования, опубликованного в 2012 году, страна занимала 62 место.

Помимо этого, премьер рассказал, что в докладе американской неправительственной организации Freedom House Грузия занимает 11-е место среди исследованных стран по уровню свободы от коррупции. Он также отметил, что, согласно глобальному опросу The Gallup Organization, Грузия располагается на 14-е месте среди 122 мировых экономик, свободных от коррупции.