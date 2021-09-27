Шавкат Мирзиеев пообещал землякам в Намангане десять вузов

В ближайшие пять лет в узбекском Намангане откроются еще семь новых вузов, - заявил на встрече с избирателями кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Я вырос в обычной, образованной семье, глубоко осознаю, что человек для достижения своей цели должен неустанно трудиться, не страшиться трудностей и проблем. В этом я опираюсь на доверие и поддержку нашего народа, наших великодушных, добросердечных соотечественников-наманганцев", - подчеркнул Мирзиеев, передает Sputnik Узбекистан.

Общее количество вузов в данном городе достигнет десяти, обновление ждет и творческую школу имени Ибрата – на ее базе планируется создать Университет иностранных языков.

Не останутся нерешенными и жилищные проблемы наманганцев: до 2026 года в Наманганской области планируется построить 700 многоэтажных домов на 16 тыс квартир, а также открыть новые больницы, - добавил Шавкат Мирзиеев.