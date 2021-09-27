Докладчик ПАСЕ: Армения должна передать Азербайджану все карты минных полей

Ереван обязан передать все имеющиеся у него карты минных полей на освобожденных азербайджанских землях, заявил докладчик ПАСЕ по "Гуманитарным последствиям конфликта между Арменией и Азербайджаном" Пол Гаван в ходе осенней сессии ассамблеи.

Он подчеркнул большую важность проблемы наземных мин и приветствовал состоявшуюся недавно передачу Арменией Азербайджану карт минных полей.

"Но я хочу внести ясность: Армении необходимо передать все карты, находящиеся в ее распоряжении", - цитирует Гавана Trend.