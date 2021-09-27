Сирия потребовала безоговорочного вывода войск США и Турции из страны

Сирия полностью восстановит национальный суверенитет и считает незаконным нахождение над своей территорией любых иностранных войск, которое не было согласовано с правительством республики, - заявил сегодня на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел страны Фейсал Микдад.

США и Турция "используют ложные предлоги для продолжения своего военного присутствия на сирийской земле и разграбления ее природных богатств, что противоречит международному праву и резолюциям Совбеза ООН. Этому должен быть положен конец, и мы требуем от Турции и США вывести войска с территории Сирии без всяких предварительных условий", - подчеркнул Микдад, передает ТАСС.