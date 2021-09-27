Афганистан решил не выступать на Генассамблее ООН
Афганистан не будет выступать на общих прениях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли.
"Офис председателя Генассамблеи был проинформирован о том, что страна-член отказалась от участия в общих прениях", - цитирует ее РИА Новости.
Изначально предполагалось, что на Генассамблею ООН приедет глава государства, однако затем, на фоне прихода к власти в Кабуле движения "Талибан" (запрещено в России), его заменили в расписании на "главу делегации", что означало выступление постпреда при ООН. Оно было назначено на 27 сентября.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.
Вестник Кавказа
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