Россияне озвучили зарплатные ожидания

Россияне мечтают зарабатывать 119,3 тыс рублей, однако у мужчин и женщин потребности в заработное плате существенно различаются, - выяснил портал "Работа.ру".

Как показал опрос, мужчины хотят получать в среднем 128,3 тыс рублей, женщины – лишь 87,9 тыс, причем за лето ожидания снизились: так, три месяца назад мужчины рассчитывали на 144,3 тыс рублей, женщины - на 107 тыс, - передает РИА Новости

При этом, согласно еще одному исследованию портала, две трети россиян уверены, что успешную карьеру можно построить только в городах-миллионниках, в том, что финансового успеха можно достичь и в деревнях и поселках, уверены лишь 7% респондентов.