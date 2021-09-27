В Москве усилят контроль за ношением масок в магазинах и кафе

В магазинах и местах общественного питания в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он подчеркнул, что мобильные группы регулярно проверяют в столице объекты торговли и общепита. "На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно", - цитирует Немерюка ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 231 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 443 149 случаев заражения.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве диагностировали коронавирус у 1 624 377 человек. Справились с болезнью 1 483 976 жителей столицы, умерли - 28 790.