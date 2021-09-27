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Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву в День памяти

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву в День памяти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с отмечающимся сегодня Днем памяти.

Турецкий лидер еще раз выразил президенту АР соболезнования в связи с шехидами, погибшими в Отечественной войне. Он также передал поздравления по случаю победы армии Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Ильхам Алиев выразил благодарность президенту Турции, еще раз высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную им Азербайджану во время Отечественной войны.

Лидеры выразили уверенность, что дружественные и братские отношения между Баку и Анкарой и впредь будут развиваться и укрепляться по всем направлениям.

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Вестник Кавказа

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