Казбек Коков отказался от думского мандата

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на прошедших думских выборах, отказался от депутатского мандата.

Коков принял решение продолжить работу в качестве главы региона, а депутатский мандат передать следующему по списку кандидату, - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Напомним, в Кабардино-Балкарии 17−19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы VIII созыва, а также выборы в советы местного самоуправления в 122 населенных пунктах республики.