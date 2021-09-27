Главная » Новости

Казбек Коков отказался от думского мандата

Фото пресс-службы главы КБР
Фото пресс-службы главы КБР

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, который возглавлял территориальную группу федерального списка кандидатов "Единой России" на прошедших думских выборах, отказался от депутатского мандата.

Коков принял решение продолжить работу в качестве главы региона, а депутатский мандат передать следующему по списку кандидату, - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Напомним, в Кабардино-Балкарии 17−19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы VIII созыва, а также выборы в советы местного самоуправления в 122 населенных пунктах республики.

1230 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!