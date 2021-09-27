Карасин назвал примерные сроки очной встречи с Абашидзе

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе и председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин проведут встречу во второй половине октября. Об этом рассказал российский дипломат.

Он уточнил, согласование практических вопросов идет в рабочем режиме по телефону, иногда устраиваются онлайн-конференции, в которых участвуют небольшие делегации.

"Может, попробуем встретиться. Не исключаю, что во второй половине октября. И пока не решено где, это важный вопрос", - цитирует Карасина РИА Новости.

Сенатор пояснил, что в повестку встречи войдут все проблемные вопросы, беспокоящие обе стороны, но в первую очередь практические проблемы развития российско-грузинских отношений в экономике, транспортной сфере, контактах между людьми и так далее.

Что касается перспектив восстановления авиасообщения между Россией и Грузией, Карасин отметил, что все будет зависеть от обстановки.