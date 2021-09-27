На границе с Афганистаном прошел военный парад таджикских силовиков

Сегодня в Горно-Бадахшанской автономной области на границе Таджикистана и Афганистана прошел парад военнослужащих, пограничников и сотрудников правоохранительных органов, который принял президент Таджикистана Эмомали Рахмон, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки в Дарвазский район принял участие и выступил на военном параде пограничных войск, военнослужащих других видов сухопутных войск министерства обороны и сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении президентской пресс-службы, передает ТАСС.

Глава государства поздравил военнослужащих с 30-летней годовщиной государственной независимости страны и призвал их к верному служению родине.

В параде приняли участие 2 тыс солдат и офицеров и 50 единиц военной техники, - добавили в пресс-службе.