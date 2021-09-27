Фальшивый ресторан KFC разоблачили в Кашкадарьинской области

Незаконное использование логотипа известной сети фаст-фуда пресекли в Кашкадарьинской области, такое сообщение распространила пресс-служба Агентства по интеллектуальной собственности Узбекистана.

Один из предпринимателей Шахрисабза установил вывеску с логотипом известного бренда KFC над точкой общественного питания, находящейся перед входом в торговый центр, передает Sputnik Узбекистан.

В агентстве подчеркнули, что использовать торговый знак без разрешения правообладателя запрещено законом. Поэтому предприниматели могут использовать чужие торговые марки на договорной основе либо регистрировать свои собственные.