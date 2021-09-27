Азербайджан примет министериал глав МИД участниц Тюркского совета

В Баку пройдет очередная встреча министров иностранных дел стран-участниц Тюркского совета, - сообщил сегодня на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"До саммита в Азербайджане состоится встреча министров иностранных дел стран Тюркского совета", - сказал Чавушоглу, цитирует его Тренд.

Сегодня на встрече министров иностранных дел стран Тюркского совета в Стамбуле обсуждались вопросы подготовки к саммиту глав стран-участниц организации, который намечен в Стамбуле на 12 ноября, - добавил турецкий министр.