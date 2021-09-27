В Канаде провели "коронавирусную вечеринку" для иммунитета, несколько человек в реанимации

Жители канадского города Эдсон (провинция Альберта) устроили "коронавирусную вечеринку", чтобы заразить друг друга и "укрепить естественный иммунитет". Часть гостей вечеринки оказались в реанимации после "обмена" иммунитетом, пишет Futurism.

"Это просто невероятно. И очень грустно и очень безответственно думать, что вы получите хороший иммунитет от вируса без серьезных последствий", - прокомментировала вечеринку специалист по вирусологии из Университета Альберты Лорн Тиррелл.

Отметим, что на прошлой неделе в Альберте от коронавируса впервые умер человек моложе 20 лет.

В регионе распространено мнение о том, что естественный иммунитет лучше, чем вакцинация. Недавно местный кантри-певец Пол Брандт заявил, что не планирует прививаться, так как уже переболел коронавирусом. Врачам удалось его переубедить.