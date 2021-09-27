В Казахстане заявили о снижении уровня знаний школьников

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов сообщил о снижении уровня знаний казахстанских школьников из-за обучения в формате видео-конференции.

"Вы знаете, что в прошлый год уровень образования все равно пошел на определенный спад, это было не только в Казахстане, по всему миру", - сказал он.

Замглавы правительства добавил, что, несмотря на риски, руководство республики объявило о возвращении школьников и студентов в образовательные учреждения.

"Я просил бы родителей быть очень бдительными и соблюдать все необходимые требования, которые требуются по санитарному режиму. Мы можем решить этот вопрос только при участии государства, школ и ответственного отношения наших родителей. Я просил бы, чтобы в этом вопросе мы все работали вместе", - подчеркнул Тугжанов.