Росгидромет сообщил, какой будет зима в России

В Центральной России зима будет близка к климатической норме, следует из прогноза Росгидромета на отопительный сезон-2021/22.

"С вероятностью 67-69% можно сделать вывод о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России - около нормы", - отмечается в прогнозе.

Отметим, что прогнозы синоптиков на отопительный период оправдываются в России в среднем в пределах 58-81%. Эти прогнозы, в первую очередь, направлены на оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в интересах энергетики и сельского хозяйства.