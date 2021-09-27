Махачев попросил Петра Яна найти ему соперника

Боец UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал пост другого спортсмена Петра Яна, намекнув на срыв боя с Рафаэлем Дос Аньосом.

Ранее Ян опубликовал на своей странице видео, в котором просит бойцовскую организацию дать ему соперника на замену выбывшему Алджамейну Стерлингу.

"Заодно мне тоже найди", – написал Ислам в комментариях.

Напомним, что поединок между Махачевым и Дос Аньосом должен был состояться 30 октября на турнире UFC в Абу-Даби.