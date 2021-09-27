Александр Артамонов: 44-дневная война была войной духа освобождения против духа оккупации

К концу сентября 2020 года все обстоятельства на Южном Кавказе и вокруг него сложились так, что возобновление полномасштабных боевых действий между Арменией и Азербайджаном было неизбежно. От этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, говоря о начале Отечественной войны Азербайджана 27 сентября 2020 года.

"Возобновление полномасштабных боевых действий не было чем-то неожиданным. Те же Мадридские протоколы не выполнялись с самого начала, и Армения питала ложные иллюзии, что ей удастся определенным образом продолжить агрессию против Азербайджана, заставить его подчиниться обстоятельствам, когда Ереван пользуется поддержкой, с одной стороны, Москвы, с другой стороны, сильнейшей армянской колонны во Франции. Речь президента Эммануэля Макрона, который осудил Азербайджан за выполнение четырех резолюций Совбеза ООН и освобождение оккупированных территорий, не была для меня откровением, поскольку выстраивалась политика на основе овладения французами закавказским ареалом в духе империализма", - прежде всего отметил он.

"Иллюзии, что Россия вступится за Армению, были совершенно ложны. Россия четко отмежевалась от этой позиции, подчеркнув, что в чужих войнах Россия не участник, тем более тогда, когда речь идет о справедливом освобождении оккупированных земель. Тем не менее, эти иллюзии, как иллюзии поддержки со стороны НАТО, присутствовали в горячих голов в Армении. Также в них возникло чувство глубокой безнаказанности, поскольку Азербайджан очень долго терпел и никак не проявлял гнев по поводу того, что происходило, Ходжалы оставался неотмщенным. В Ереване сложилась уверенность, что так может продолжаться и дальше. Но, как только началась 44-дневная война, наступило горькое разочарование", - констатировал Александр Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что решающую роль в Отечественной войне, несмотря на превосходство Азербайджана в технологиях, сыграли все-таки различия в боевом духе между народами двух стран. "Победило не оружие, и даже не "Байрактары", в конечном счете, один "Байрактар" – это 250 кг взрывчатки, грубо говоря, один снаряд; у обеих сторон были и системы залпового огня РСЗО, и другая сходная военная техника. Победил дух. Азербайджанцы воевали за освобождение своих земель, за возврат на них 750 тыс внутренне перемещенных лиц, изгнанных из родных домов. С другой стороны, армяне в самой Армении, с кем я говорил, не считали, что война за Карабах – это справедливая война. Там подогревалась определенная истерия, но все-таки было четкое ощущение, что это чужая территория, не армянская. Поэтому мне представляется, что 44-дневная война была войной духа освобождения против духа оккупации", - обратил внимание военный обозреватель.

В результате завершения Карабахской войны произошли значительные изменения на геополитической карте региона. "Азербайджан стал играть абсолютно новую геополитическую роль играть, теперь республика – это место силы. Азербайджан остается неприсоединившейся страной, независимой от НАТО, не вошедшей в ОДКБ, свободно себя ощущающей в отношениях с Ираном, а значит, в нем нет присутствия какой-то самодовлеющей внешней силы. То есть Азербайджан занял особое место в семье закавказских народов, я бы даже сказал, на всем Ближнем Востоке. И это действительно стало новостью для всех мировых столиц – как для Парижа и Вашингтона, так и для Москвы, которая увидела мудрость и зрелость позиции Баку. Итоги 44-дневной войны очень важны с точки зрения мира и разрядки в Закавказье, и Россия это тоже учитывает, для нее тоже настало время новой политики в регионе", - сказал Александр Артамонов.

Армения встречает годовщину начала своего поражения в печальной атмосфере. "Я не слышу больше от серьезных политиков класса Никола Пашиняна речей, как год назад, о необходимости "отвоевания всех армянских земель" и "создания Великой Армении". Оккупируя территории Азербайджана, Армения могла бы таких речей и не вести, но тогда они были – сейчас же преобладает ощущение горького разочарования, особенно среди простых граждан, у которых есть понимание неправильности своей позиции в прошлом. Да, есть и чувство реваншизма, однако деструктивные силы присутствуют в обществе всегда. Эти силы, к сожалению, до сих пор воздействуют на политику Армении так, что у нее все еще нет зрелой позиции по дальнейшей жизни в регионе. У нее нет понимания своей роли в Закавказье, и отсюда есть поведенческая незрелость", - сообщил он.

"Что касается Азербайджана, то мне очень нравится, что у республики не наступило головокружение от победы, не начались какие-то преследования армян. Я знаю, что десятки тысяч армянских женщин замужем за азербайджанцами и продолжают проживать на территории Азербайджана, преследований никаких не наблюдается. Что наблюдается, так это желание строительства нового, послевоенного, мирного общества на основе многоконфессиональности – есть место для православных, для армянской григорианской церкви, для всех направлений мазхабов сунны и, естественно, для шиитов. Это очень хорошо, потому что большая часть конфликтов сегодня – межрелигиозные. Параллельно есть явная тенденция к продолжению строительства многоэтнического общества. Таковы итоги войны на сегодняшний день для Азербайджана и Армении, и они положительные с большим знаком "плюс"", - заключил военный эксперт.