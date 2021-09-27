Италия может включить привитых "Спутником V" в систему Green pass

Власти Италии ищут решение для туристов из России, планируется рассмотреть возможность включения привитых вакциной "Спутник V" в местную систему COVID-сертификатов - green pass. Об этом рассказал посол РФ в Италии Сергей Разов.

"Министр иностранных дел Сергей Лавров, который был здесь месяц назад, в беседе с премьер-министром Италии (Марио Драги) просил его внимательно рассмотреть эту тему, поскольку это реальное неформальное ограничение в работе наших дипломатов...и добропорядочных людей, которые привились одной из самых эффективных вакцин", – отметил Разов на встрече с главами ассоциаций российских соотечественников в Италии.

По словам посла, в вопросе признания "Спутника V" "можно найти решение для туристов", добавив ПЦР-тесты или показатели антител.

Разов сообщил, что Драги пообещал рассмотреть вопрос, "но в каком смысле и как скоро" - остается ждать.