Совбез России одобрил Основы госполитики по стратегическому планированию

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Совбез одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ.

По его словам, "сегодня Совет безопасности под председательством президента Путина принял дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования". Патрушев подчеркнул, что документ будет доработан и представлен на утверждение главе государства в ноябре текущего года.

Секретарь Совбеза также поведал, что особое внимание было обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей, как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны.