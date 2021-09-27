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Совбез России одобрил Основы госполитики по стратегическому планированию

Совбез России одобрил Основы госполитики по стратегическому планированию

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Совбез одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ.

По его словам, "сегодня Совет безопасности под председательством президента Путина принял дополнительные меры, направленные на совершенствование системы стратегического планирования". Патрушев подчеркнул, что документ будет доработан и представлен на утверждение главе государства в ноябре текущего года.

Секретарь Совбеза также поведал, что особое внимание было обращено на необходимость повышения эффективности работы органов власти по сбалансированному достижению целей, как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны.

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Вестник Кавказа

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